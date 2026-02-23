CEDH abre dos investigaciones por hechos violentos en el sur de Sinaloa y agresión a periodistas

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició dos investigaciones derivadas de los hechos violentos registrados en el sur de Sinaloa y de las agresiones contra periodistas del medio Noroeste, informó su titular, Óscar Loza Ochoa.

“Iniciamos dos investigaciones, una pues por los hechos de Villa Unión y Escuinapa y por el otro lado por los periodistas del medio del Noroeste que fueron agredidos el día de ayer”, expresó.

Señaló que los acontecimientos recientes tuvieron un impacto que trascendió el ámbito local y que generaron afectaciones en distintas entidades del País.

“Pues obviamente pues el impacto que hay con respecto a la población, es obvio que yéndonos al marco más general, fueron 20 estados que de alguna manera sintieron la presencia de actividades de carácter ilícito y violento”, manifestó.

Indicó que, en el caso de Sinaloa, los hechos alteraron la dinámica cotidiana en la zona sur de la entidad, motivo por el cual la CEDH determinó intervenir.

“Obviamente nos interesa porque eso alteró la vida normal en el sur del estado de Sinaloa, por eso nosotros abrimos investigación”, dijo.

Loza Ochoa explicó que parte del seguimiento relacionado con la protección a periodistas y activistas corresponde al Instituto de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos; sin embargo, subrayó que la Comisión también asume competencia por las implicaciones que estos hechos tienen en el ejercicio de derechos fundamentales.

“Buena parte de eso le corresponde al Instituto de Protección a Periodistas y Activistas de Derechos Humanos, pero lo otro es la preocupación normal que surge en un organismo de defensa de los derechos humanos y por esa razón lo estamos también tomando como nuestro porque eso afecta a la libertad de expresión, la libertad de informar todo lo que implica el trabajo de un reportero”, sostuvo.

La CEDH continuará con la integración de ambas investigaciones para determinar posibles vulneraciones a derechos humanos derivadas de los hechos registrados.