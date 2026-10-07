CEDH abre investigación por agresión a reportera durante cobertura en Culiacán

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa abrió una investigación de oficio por la agresión contra una reportera durante la cobertura de un hecho de seguridad en Culiacán, informó el presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa.

Señaló que el expediente ya fue abierto para documentar lo ocurrido y dar seguimiento a la actuación de los elementos de seguridad involucrados.

“Ya abrimos expediente del caso de la reportera”, confirmó.

El presidente de la CEDH consideró que este tipo de situaciones deben ser revisadas también desde la Mesa de Seguridad y reiteró la disposición del organismo para participar en las reuniones y aportar en materia de derechos humanos.

“Normalmente en ese tipo de corporaciones, las disposiciones de más arriba son las que se imponen pero claro, nosotros tendríamos toda la disposición no solamente para ayudarles en la capacitación de los elementos”.

Señaló que la CEDH no solamente puede participar en la capacitación de elementos de las corporaciones de seguridad, sino también aportar en el análisis de las condiciones en que se realizan los operativos y se instalan puntos de revisión.

“Entonces, son nosotros sí pondríamos en la discusión en la mesa de ver cuáles son los lugares idóneos a final de cuenta para establecer retenes”.

El hecho ocurrió el martes 6 de octubre, cuando periodistas acudieron a documentar el hallazgo de un hombre sin vida, cuyo cuerpo se encontraba envuelto en plástico, en las inmediaciones de Perisur y La Primavera.

Durante la cobertura, señalaron que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y del Ejército Mexicano adoptaron una actitud hostil hacia los comunicadores.

De acuerdo con los reportes del hecho, una reportera recibió expresiones despectivas, mientras que un reportero fue insultado y amedrentado verbalmente.

También se denunció que elementos de seguridad intentaron impedir que los periodistas documentaran el sitio y se registraron empujones.