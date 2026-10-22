CEDH acredita negligencia del Ayuntamiento de Guasave por muerte de profesor que cayó en socavón

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa acreditó negligencia de autoridades municipales de Guasave por la muerte del profesor e investigador Píndaro Álvarez Ruiz, quien cayó con su automóvil en un socavón que permaneció sin reparar durante más de cinco meses en la zona centro de la ciudad.

En la Recomendación 16/2026, el organismo concluyó que el Ayuntamiento no adoptó medidas eficaces para prevenir el riesgo que representaba el hundimiento ubicado en la Calle Juan Carrasco, entre Blas Valenzuela y Macario Gaxiola.

El socavón se formó el 27 de agosto de 2025. Sin embargo, fue hasta el 1 de febrero de 2026 cuando Álvarez Ruiz cayó con su vehículo en el hundimiento y, debido a las lesiones que sufrió, murió horas después en un hospital.

La CEDH determinó que las medidas de prevención fueron deficientes, pues la señalización colocada inicialmente cambió con el paso de los meses, hasta quedar únicamente conos y cinta amarilla, que no representaban una protección eficaz para automovilistas y peatones.

“Se advierte la negligencia de la autoridad municipal; por una parte, al no prevenir, consecuentemente minimizar los riesgos conocidos, reales e inminentes que representaba la existencia del socavón en la vía pública”, señaló.

El organismo también documentó retrasos en las gestiones para reparar la vialidad. De acuerdo con la información proporcionada por las propias dependencias municipales, la autorización de inversión para ejecutar los trabajos se obtuvo el 4 de febrero de 2026, tres días después del accidente mortal.

La Comisión señaló que las autoridades municipales no atendieron con la urgencia necesaria un riesgo conocido y que fue después de la muerte del investigador cuando se activaron mecanismos para dar solución al problema.

Entre las violaciones acreditadas se encuentran la vulneración del derecho a la vida, por la omisión de prevenir riesgos conocidos, reales e inminentes, y del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, por la prestación deficiente del servicio público.