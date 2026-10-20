CEDH apoya a familia de mujer asesinada en heladería para cubrir gastos funerarios

La familia de Reyna Guadalupe “N”, asesinada a balazos dentro de una heladería en Culiacán, enfrenta dificultades económicas para cubrir sus gastos funerarios, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realiza gestiones para conseguir apoyo y garantizar que la mujer tenga una sepultura digna.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, informó que los familiares de la víctima se acercaron al organismo para solicitar ayuda, debido a que son de escasos recursos y no cuentan con lo necesario para afrontar los gastos que implica la pérdida.

Explicó que, en coordinación con el Ayuntamiento de Culiacán, ya se consiguió un espacio para sepultar a la mujer; sin embargo, todavía buscan alternativas para cubrir los demás servicios funerarios.

“Tienen el problema del recurso, ya se consiguió ahí en el Ayuntamiento un espacio para que la sepulten, pero faltan para otros gastos”, expresó.

Harán lo necesario para respaldar a la familia en este momento, señaló, para evitar que la falta de recursos les impida despedir dignamente a su familiar.

Loza Ochoa también lamentó que los asesinatos de mujeres se hayan convertido en hechos recurrentes durante las últimas semanas en Sinaloa.

Reyna Guadalupe “N” fue asesinada la tarde del domingo, alrededor de las 15:30 horas, dentro de una heladería ubicada sobre el Bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán.

De acuerdo con los reportes, la mujer, quien presuntamente se dedicaba a recolectar cartones, quedó sin vida en el piso del establecimiento, sentada y recargada contra una de las paredes.

El negocio se encontraba en operación cuando ocurrió el ataque.