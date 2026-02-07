CEDH brindará acompañamiento a colectivos de búsqueda tras hallazgo de fosa clandestina en Concordia

CULIACÁN._ Tras la confirmación del hallazgo de cuerpos en una fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, Concordia, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, afirmó que se mantiene atento al desarrollo de las investigaciones y en estrecha comunicación con los familiares de las víctimas.

“Hay cercanía con los grupos de madres y estamos en toda la disposición de apoyarlos”, compartió.

Loza Ochoa reiteró que el organismo se encuentra cerca de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para brindarles el apoyo que sea necesario.

“Estamos cerca, sobre todo de los colectivos de madres con desaparecidos, buscando apoyarlas en todo lo que sea necesario”.

Además, explicó que la labor de la CEDH consiste en ofrecer acompañamiento, orientación e información a las familias, así como de solicitar los reportes oficiales a las autoridades respectivas cuando el caso lo amerite.

Loza Ochoa subrayó que el organismo busca facilitar la comunicación con las autoridades y conciliar en situaciones donde se requiera atención inmediata.

La confirmación del hallazgo de la fosa clandestina se realizó tras más de 36 horas de hermetismo y bajo un fuerte operativo de seguridad que incluyó despliegue por tierra y aire.

El despliegue de las fuerzas del orden inició desde la mañana del jueves 5 de febrero en un predio localizado a aproximadamente tres kilómetros al sur de El Verde, Concordia, y estas acciones se derivaron de un reforzamiento en los operativos de búsqueda que habían comenzado el domingo previo en la zona.

En el sitio se registró una intensa actividad por parte de elementos de la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes custodiaban el área mientras personal de diversas funerarias de Mazatlán realizaba las diligencias correspondientes.

La seguridad fue reforzada con constantes sobrevuelos de helicópteros y aviones militares que se extendieron hasta el pasado viernes 6 de febrero.