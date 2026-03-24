$!CEDH denuncia ante Fiscalía toma de instalaciones; pide intervención para liberarlas

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, informó que el organismo presentó el lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la toma de sus instalaciones en Culiacán, por parte del grupo Guerreros Azules.

Señaló que, además de la querella interpuesta, este martes intentaron presentar un nuevo escrito para advertir sobre el riesgo a expedientes e información confidencial, pero no ha sido recibido formalmente.

Loza Ochoa explicó que personal de la Comisión ha sido canalizado entre distintas áreas de la Fiscalía sin lograr que se reciba el documento, el cual busca dejar constancia de posibles afectaciones a archivos, equipos y sistemas.

“Es un escrito que queremos que sume allá, porque bien puede pasarle algo a nuestros archivos, a los expedientes que están llevándose ahorita, que están atendiendo, que por cierto, la ley establece allí lo de la secrecía que sólo debe conocerla el visitador que está atendiendo el asunto y la persona que presenta la queja”.

“... lo otro son los bienes que hay allí, hay computadoras, hay un centro de informática también, Pues sobre todo la información que existe allí es valiosísima y eso es patrimonio de la Comisión y de la sociedad y nadie más debe darlo tocando”.