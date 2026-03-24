$!CEDH denuncia ante Fiscalía toma de instalaciones; pide intervención para liberarlas

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, informó que el organismo presentó el lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la toma de sus instalaciones en Culiacán, por parte del grupo Guerreros Azules.
Señaló que, además de la querella interpuesta, este martes intentaron presentar un nuevo escrito para advertir sobre el riesgo a expedientes e información confidencial, pero no ha sido recibido formalmente.
Loza Ochoa explicó que personal de la Comisión ha sido canalizado entre distintas áreas de la Fiscalía sin lograr que se reciba el documento, el cual busca dejar constancia de posibles afectaciones a archivos, equipos y sistemas.
“Es un escrito que queremos que sume allá, porque bien puede pasarle algo a nuestros archivos, a los expedientes que están llevándose ahorita, que están atendiendo, que por cierto, la ley establece allí lo de la secrecía que sólo debe conocerla el visitador que está atendiendo el asunto y la persona que presenta la queja”.
“... lo otro son los bienes que hay allí, hay computadoras, hay un centro de informática también, Pues sobre todo la información que existe allí es valiosísima y eso es patrimonio de la Comisión y de la sociedad y nadie más debe darlo tocando”.
Sobre cómo ocurrieron los hechos, detalló que el lunes, al concluir la jornada laboral alrededor de las 19:00 horas, aún había personas dentro del edificio y no se permitió el ingreso de relevo.
Añadió que tres trabajadores permanecieron al interior para resguardar el inmueble, aunque ya se determinó que salgan por su seguridad.
“A final de cuentas quedaron tres compañeros que están todavía al interior de las instalaciones y lo que hemos acordado ahí en lo siguiente, hay un desgaste emocional, obviamente de los tres compañeros que están allí. Ahorita va en camino la Visitadora General para indicarles que salgan y saber en qué condiciones están saliendo de ahí del edificio”, dijo.
El ombudsman también advirtió que la toma ya está afectando a la ciudadanía, ya que se ha impedido el acceso a personas que buscan presentar quejas.
“La responsabilidad política que hay en el Estado de Sinaloa no puede eludirla el ejecutivo del Estado y por otro lado, espero que la Fiscalía sea un poquito más rápido que lo que normalmente hace”.
Pide intervención de otros poderes
El titular de la CEDH sostuvo que no solo corresponde a la Fiscalía atender el caso, sino también al Gobierno de Sinaloa, al tratarse de un conflicto que afecta a una institución pública.
Afirmó que el gobierno no puede deslindarse de la situación y debe asumir su responsabilidad para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
“Vemos que ni la autoridad política está atendiendo un asunto que le corresponde. No puede decir el Gobernador ni la Secretaría General de Gobierno que no tienen nada que ver en esto, creo que deben de actuar y no lo han hecho hasta hoy, al menos no lo sabemos de manera oficial”, señaló.
Advierten posibles delitos
Sobre la denuncia presentada, detalló que la propia autoridad ministerial mencionó posibles delitos como despojo e incluso motín.
“Ellos dijeron que cabía dentro de ‘motín’. Se me hace muy fuerte el nombre, pero eso fue lo que dijo allí el MP o por otro lado, despojo”, mencionó.
Mantendrán atención a distancia
Indicó que la Comisión continuará brindando atención a la ciudadanía mediante oficinas regionales, visitas en campo y canales remotos, mientras se resuelve la situación legal de las instalaciones.