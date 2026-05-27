CEDH denuncia falta de sensibilidad de autoridades ante altos cobros de CFE a familias sinaloenses

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa ha recibido por lo menos 20 quejas de ciudadanos que denuncian altos cobros en los recibos de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, informó el presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa.

Señaló que el organismo ha acompañado a varios ciudadanos a las oficinas de la CFE en Culiacán para buscar una solución a sus casos; sin embargo, lamentó que hasta el momento las autoridades federales no hayan dado una respuesta concreta.

Loza Ochoa explicó que, debido a que la CFE es una instancia federal, sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que tendría facultades para realizar un pronunciamiento formal o intervenir directamente en el tema.

Aun así, aseguró que la CEDH continuará respaldando a la población en la medida de lo posible.

También criticó la falta de empatía de las autoridades estatales y federales, especialmente ante las altas temperaturas que se han registrado en la entidad y que obligan a las familias a incrementar el uso de aparatos eléctricos para mitigar el calor.

“Lo que no me ha gustado es que cuando han invitado a que vengan inspectores federales a ver el problema, pues los traen en carros con aire acondicionado y los ven en oficina y lo que deben de hacer es cargarlos por las banquetas ahí en el Centro, para que sientan lo que es amar a dios en tierra de indios, o sea, el que sientan lo que los ciudadanos de a pie están sintiendo al transitar por las calles céntricas”, expresó.

Además, recordó que el año pasado se intentó concretar una reunión con diputados federales y autoridades de la CFE para abordar esta problemática, pero no fue posible.

Indicó que este año la situación sigue siendo compleja debido a que la intervención directa corresponde a autoridades federales.

“El año pasado nosotros intentamos que diputados federales nos consiguieran una entrevista con funcionarios de la Ciudad de México de la Comisión Federal de Electricidad, pues para que escucharan que hay un clamor acá en esos tiempos con respecto a las tarifas y no se logró, o sea que no ha sido sensible la administración de la Comisión Federal de Electricidad para escuchar esto, menos para resolver el problema de manera positiva y yo creo que ya es tiempo que haya una respuesta adecuada al respecto, porque ni los cambios de Gobierno nos han traído una buena noticia de considerar esta zona como una zona pues altamente calurosa y que debe tener un trato diferente”, señaló.

Como una de las acciones inmediatas, Loza Ochoa adelantó que la CEDH podría emitir un llamado a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que atienda la situación que enfrentan cientos de usuarios sinaloenses.

“Podemos pedirle a Rosario Piedra que al escucharnos también presente ante la Comisión Federal de Electricidad la queja de la ciudadanía Sinaloense y la nuestra para que volteen a ver a Sinaloa”, enfatizó.

Hizo un llamado al Gobierno del Estado para intervenir y apoyar a las personas afectadas, algunas de las cuales incluso enfrentan cortes en el suministro eléctrico pese a haber promovido amparos.