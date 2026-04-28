CEDH emite recomendación al Ayuntamiento de Culiacán por muerte de detenido en barandillas

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) emitió la Recomendación 3/2026 al Ayuntamiento de Culiacán por la muerte de una persona detenida en barandillas, al determinar que hubo omisiones en su custodia por parte de elementos policiales.

El caso, integrado en el expediente CEDH/I/286/2025, se originó tras la muerte de una persona ocurrida el 25 de mayo de 2025 en instalaciones del Tribunal de Justicia Cívica en Culiacán.

De acuerdo con la investigación, la persona había sido detenida un día antes por una falta administrativa relacionada con violencia familiar y fue ingresada a las áreas de barandillas.

Horas después, durante un recorrido previo al cambio de turno, policías la encontraron inconsciente, colgada con un pedazo de cobija en los barrotes. Personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tras analizar las evidencias, la CEDH concluyó que existió una omisión en la vigilancia, supervisión y cuidado de la persona bajo custodia, lo que constituyó una violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.

El organismo señaló que, aunque había elementos asignados a la custodia, la supervisión fue insuficiente, lo que permitió que la persona realizara actos para privarse de la vida sin que se detectara a tiempo.

“... podemos reiterar que la actuación de los elementos policiacos, no obstante tener a cargo la vigilancia y custodia no sólo de.. (el detenido) sino también del resto de las personas que ahí se encontraban privados de la libertad, descuidaron su vigilancia, por lo que... ante dicha omisión y descuido, tuvo tiempo suficiente para llevar a cabo el suicidio dentro de las celdas”, señala.

Recomendaciones

Entre las medidas emitidas, la CEDH pidió iniciar un procedimiento administrativo contra los elementos responsables de la custodia, así como implementar un protocolo específico para prevenir conductas suicidas en personas detenidas.

También recomendó reforzar la vigilancia en barandillas, capacitar al personal en derechos humanos y dar a conocer la resolución entre los servidores públicos para evitar la repetición de los hechos.

“Instruya a quien corresponda para que, ante dicha dependencia se cuente con un protocolo de actuación, donde se contemplen las acciones y mecanismos tendientes a la prevención y detección de posibles conductas suicidas de parte de las personas privadas de la libertad, esto con la finalidad de evitar situaciones como las que originaron la presente resolución y contribuyan a garantizar los derechos humanos de dichas personas”.

La recomendación fue dirigida al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien deberá informar si acepta o no el resolutivo.