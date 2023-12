CULIACÁN._ El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, José Carlos Álvarez Ortega, informó que están haciendo una revisión de los comentarios que realizó el Gobernador Rubén Rocha Moya sobre las personas con adicciones, de la comunidad LGBT y personas con discapacidad, el pasado fin de semana durante su Segundo Informe de Gobierno.

“Estamos por conocer la versión completa de la intervención del Ejecutivo del Estado tuvo y en su momento, haremos el pronunciamiento correspondiente”, expresó Álvarez Ortega.

El Gobernador de Sinaloa expresó públicamente frente a miles de sinaloenses que tener una adicción es ‘más feo’ que tener un hijo con una discapacidad o un hijo homosexual.

“Por fortuna tenemos controlado el tema de las adicciones, que eso está más feo, mucho más que tener un hijo con discapacidad o tener un hijo homosexual. Muchas familias sienten que las castigó Dios porque les nació una hija o un hijo homosexual. No, es su naturaleza a esos quiéranlos y compréndanlos, es más feo la adicción que tener un hijo con una discapacidad que no la podamos atender o que tengan alguna otra como lo he comentado, ¿por qué? Porque no soy homofóbico”, expresó Rocha Moya.

Álvarez Ortega señaló que ningún grupo en situación de vulnerabilidad deberá ser estigmatizado.

“Porque debemos de recordar que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 se dio fundamentalmente en relación a la persona y la dignidad de las personas”, dijo.

“En ese sentido es como debemos todas las autoridades tener la plena convicción de que estamos tratando con personas, independientemente de cualquier estado, de cualquier situación, de cualquier género”.

Agregó que una de las funciones que la Comisión Estatal tiene es la de la difusión y divulgación de los derechos humanos, capacitar y vincular con organizaciones de la sociedad civil, por lo que están abiertos a solicitudes.

En caso de tener una queja derivada de una violación de derechos humanos, la ciudadanía puede presentar una queja desde la página web de la CEDH, a través del número de teléfono 667 752 2421 o acudir a sus instalaciones, ya sea en Culiacán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Mazatlán.

En Culiacán, las oficinas de la Comisión están ubicadas en la calle Ruperto L. Paliza, esquina con la calle Ignacio Ramírez en la colonia Miguel Alemán, 566 sur.