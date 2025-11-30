CEDH investiga 37 quejas por presuntas violaciones vinculadas a desaparición forzada en crisis de seguridad en Sinaloa

Entre septiembre de 2024 y julio de 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa recibió 37 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas a desaparición forzada, de acuerdo con los registros oficiales del organismo.

Estas denuncias reflejan hechos señalados en distintas regiones del estado, y al menos dos dirigidas directamente contra corporaciones de seguridad.

Dentro de las quejas ingresadas destaca una presentada en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por un hecho ocurrido en noviembre de 2024 en el Campo El Diez, en Culiacán..

A este registro se suma una queja presentada contra elementos de las policías municipal y estatal, por hechos ocurridos en marzo de 2025 en Navolato.

De acuerdo con la información proporcionada a la CEDH, esta denuncia también fue catalogada dentro del rubro de posibles violaciones de derechos humanos vinculadas a desaparición forzada.

Otro caso incluido es el de un repartidor de periódicos del diario El Debate, sobre el que se presentó una queja en octubre de 2024 en Culiacán.

El señalamiento fue recibido por la Comisión Estatal como parte de los expedientes relacionados con posibles afectaciones a derechos humanos dentro del mismo contexto.

Según los datos oficiales, la zona centro del estado concentra la mayor parte de los registros, con 27 quejas durante este periodo. En la zona sur se presentaron siete denuncias, mientras que en la región del Évora se documentaron dos y en la zona centro-norte se recibió una.

Las cifras abarcan un periodo de 11 meses y corresponden exclusivamente a quejas ingresadas por presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas a desaparición forzada, canalizadas por víctimas directas o sus familiares.

Los expedientes permanecen en trámite dentro del procedimiento habitual de la Comisión, que incluye la solicitud de informes a las autoridades involucradas y el análisis de los elementos proporcionados por las partes.

Estos registros representan la ruta institucional a través de la cual las personas afectadas buscan documentar los hechos y solicitar la intervención del organismo autónomo para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, a la par que la crisis de seguridad registra un aumento histórico en desaparición forzada de personas desde septiembre de 2024.

En septiembre inició una alza de las cifras de delitos en Sinaloa derivado de una pugna interna del crimen organizado, entre ellos el de desaparición forzada de personas.

De septiembre de 2024 a noviembre de este 2025 han sido privadas de la libertad 2 mil 829 personas en el estado.