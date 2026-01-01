$!CEDH investiga de oficio desalojo de familias desplazadas en Montesierra, en Culiacán

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa inició una investigación de oficio por el desalojo de personas en situación de desplazamiento forzado que habitaban un asentamiento en la zona de Montesierra, al norte de Culiacán. El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, explicó que con esta acción se comenzó a dar seguimiento al caso desde días previos, con el objetivo de conocer cómo ha avanzado el acompañamiento institucional hacia las personas afectadas tanto por el desplazamiento como por el posterior desalojo. “Estuvimos en una reunión ahí en la sala de regidores en el Ayuntamiento (de Culiacán). Lo que pudimos constatar es que estaban haciendo lo que le llaman la aplicación de herramientas para conocer las necesidades de estas personas”, señaló.

Loza Ochoa indicó que, de manera paralela, la CEDH abrió una investigación formal sobre los hechos. “Nosotros iniciamos de oficio la investigación sobre el problema”, precisó. Como parte de este proceso, el titular de la CEDH detalló que se solicitaron informes tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, para conocer las acciones emprendidas durante el desalojo y las medidas de atención posteriores. “Solicitamos información sobre la acción de desalojo que llevó a cabo la Fiscalía y por otra parte solicitamos información también a Sebides”, dijo.

Asimismo, informó que personal de la CEDH fue comisionado para dar seguimiento directo a las mesas de diálogo entre autoridades estatales. Respecto a la atención inmediata a las personas que quedaron sin vivienda, Loza Ochoa señaló que se priorizan temas como la salud y la búsqueda de un espacio donde puedan resguardarse, aunque advirtió que las opciones planteadas hasta ahora son temporales. “De lo que se plantearía es la atención a las cosas que sean prioridad atender, que es la salud y ver que la gente que quedó en la intemperie se le busque un lugar. Es cierto que se había planteado el gimnasio Rosario Espinoza para eso, pero eso es muy temporal”, expresó.

Loza Ochoa añadió que se requiere una solución que garantice condiciones dignas a mediano plazo. “Necesitamos una salida de mediano plazo que le garantice a la gente estar en un lugar digno”, sostuvo. Sobre el albergue habilitado por las autoridades, el presidente de la CEDH consideró que la respuesta institucional fue tardía, dado que el asentamiento se había conformado desde noviembre. “No tengo duda de que la reacción es muy tardía, porque nosotros mediamos desde el mes de noviembre, creo que a principio de mes, para que hubiera un diálogo, porque Sebides les había informado que Montesierra era un terreno particular”. Recordó que desde entonces se había planteado la necesidad de buscar alternativas para las familias desplazadas. “Nosotros le dijimos: bueno, puede no ser allí, pero sí tiene que buscarse vivienda. Y creo que la respuesta que había entonces es que no hay recursos para conseguir otro terreno”, señaló.