CEDH pide condiciones dignas para familiares ante restricciones en Hospital Regional del IMSS de Culiacán

Ante las restricciones de acceso y el reforzamiento de la vigilancia en el Hospital Regional No. 1 del IMSS en Culiacán, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, señaló que la institución debe garantizar condiciones dignas para los familiares de pacientes que permanecen durante horas en espera de información médica.

Loza Ochoa reconoció que las medidas de control pueden responder a necesidades de seguridad y vigilancia al interior del hospital; sin embargo, advirtió que éstas han reducido los espacios donde los familiares solían resguardarse del sol, la lluvia y las altas temperaturas.

“Prácticamente no hay una sombra donde pasar.. cuando llueve y creo que la institución debe pensar en algún espacio disponible, precisamente, para las familias”, expresó.

Consideró que, independientemente de las limitaciones físicas del inmueble, el instituto debe buscar alternativas para ofrecer áreas adecuadas a quienes permanecen fuera de las instalaciones acompañando a pacientes hospitalizados.

“La institución, debe, con todas las limitaciones que haya de espacios, debe de pensar en el que sea posible mantener a los familiares de pacientes en condiciones pasables, con condiciones que diríamos dignas”, sostuvo.

Las declaraciones se dan luego de que usuarios del hospital manifestaran inconformidades por las nuevas disposiciones de acceso y la presencia de elementos de seguridad, medidas que autoridades de Salud han justificado como parte de un esquema para proteger medicamentos, pacientes e instalaciones.

Respecto a las quejas relacionadas con tiempos prolongados de espera en servicios médicos, Loza Ochoa indicó que la CEDH atiende los casos que son presentados formalmente por la ciudadanía, principalmente en instituciones como el IMSS, el Hospital General de Culiacán, el ISSSTE y el Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Explicó que el organismo brinda acompañamiento cuando recibe quejas por posibles vulneraciones a derechos de los usuarios.

Sobre las medidas de seguridad implementadas en el Hospital Regional No. 1, reiteró que no representan por sí mismas un motivo de crítica mayor, aunque insistió en que no deben traducirse en mayores dificultades para las familias de los pacientes.

“De alguna manera el endurecimiento de las normas allá al interior en términos generales, deben de atenderse, pues no dan para una crítica mayor, pues de alguna manera dificultan más la estancia de la familia”.