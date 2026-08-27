CEDH prepara balance de dos años de crisis de violencia en Sinaloa

A casi dos años del inicio de la crisis de violencia en Sinaloa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos prepara un documento para evaluar lo ocurrido durante este periodo y plantear las tareas que deberán asumir las autoridades y la sociedad para enfrentar sus efectos.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, informó que el organismo trabaja en el documento y prevé presentarlo entre el 8 y el 9 de septiembre, cuando se cumple un nuevo aniversario del inicio de la crisis de seguridad.

Explicó que el análisis no se limitará a hacer un recuento de lo ocurrido, sino que incluirá propuestas sobre las acciones que deben emprenderse para comenzar a superar la situación.

“Estamos preparando para el día 9, precisamente un documento donde hagamos la evaluación de los dos años y las tareas que nos esperan tanto a gobierno como en la sociedad para remontar esta crisis”, señaló.

Loza Ochoa adelantó que uno de los objetivos será plantear una ruta de trabajo que permita atender los problemas de derechos humanos que se han acumulado durante estos casi dos años de violencia.

El presidente de la CEDH también señaló que buscarán establecer una mesa de trabajo con la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava para abordar distintos asuntos relacionados con la situación que atraviesa el estado.

“Ya planteamos precisamente la necesidad de esa mesa donde hay que tratar una serie de asuntos”, indicó.

Entre los temas que preocupan al organismo se encuentra la violencia contra las mujeres, pues Loza Ochoa señaló que durante agosto se han registrado 20 asesinatos de mujeres en Sinaloa.

También mencionó las quejas por presuntos abusos de autoridad cometidos por corporaciones de seguridad y la situación de las familias que buscan a personas desaparecidas.

El documento de la CEDH buscará, de acuerdo con Loza Ochoa, no solamente dejar constancia de la crisis, sino señalar qué corresponde hacer tanto al Gobierno como a la sociedad para avanzar hacia una etapa distinta.

La Comisión ha planteado previamente la necesidad de trabajar en una etapa de postcrisis y en acciones para atender las consecuencias que la violencia ha dejado en distintos sectores de la población.