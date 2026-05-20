CEDH recibe quejas por retenes instalados en Culiacán

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa ha recibido diariamente entre dos y tres llamadas telefónicas de ciudadanos que se quejan por los retenes instalados en distintos puntos, principalmente en la ciudad de Culiacán.

Así lo informó el presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, quien señaló que las principales inconformidades están relacionadas con el tráfico lento y las afectaciones que generan estas revisiones en la movilidad de la ciudadanía.

“Causa molestia sin que haya por otro lado los resultados y la gente ha tenido paciencia y entiende que ese tipo de molestias tienen que darse; pero si en cambio, continúan ese tipo de problemas, pues desespera” expresó.

Loza Ochoa consideró que aunque los retenes pueden tener cierta importancia dentro de las estrategias de seguridad, no deben convertirse en la principal medida para combatir la violencia en la entidad.

Argumentó que, pese a la presencia de retenes en diferentes sectores de la ciudad, no se ha observado una disminución en hechos violentos como homicidios o ataques a viviendas.

“Yo no digo que no se realicen, pero priorizar esto como el elemento central en la estrategia, yo creo que no; ahí están los resultados, que no son los mejores”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si estas acciones podrían estar generando resultados positivos, reiteró que la seguridad requiere estrategias más amplias y efectivas, ya que los retenes por sí solos no han logrado reducir los índices de violencia en Sinaloa.