CEDH Sinaloa abre investigación por interno herido de gravedad tras riña en penal de Ahome

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa inició una investigación de oficio tras la agresión registrada entre internos del penal de Goros II, en Ahome, que dejó a uno de ellos hospitalizado con lesiones severas en la cabeza.

“Nos dicen que su estado de salud es reservado, lo que implica que es grave, con lesiones fuertes, craneoencefálicas”, informó el presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa.

Además, indicó que la familia del interno comparecerá ante la CEDH la próxima semana, como parte del expediente que ya se integra.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la agresión ocurrió durante una actividad física entre dos internos, y derivó en que uno de ellos fuera trasladado e intubado en el Hospital General de Los Mochis.

Loza Ochoa indicó que hasta el momento no han recibido quejas por agresiones dentro de los penales de Sinaloa; sin embargo, sí han iniciado varios procedimientos de manera oficiosa por situaciones observadas en los centros penitenciarios.

“Sí se han iniciado expedientes de queja pero han sido de manera oficiosa o por otras circunstancias, de que no se les ha recibido o no se les ha permitido el acceso. Por agresiones, no. La mayoría han sido por lo que se ha encontrado en las revisiones”, explicó la Visitadora General, Reyna Isabel Mendoza Osuna.