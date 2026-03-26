$!CEDH Sinaloa acumula 590 quejas en primer bimestre de 2026

En el primer bimestre de 2026, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa reportó la recepción de 590 quejas. Durante la Segunda Sesión Ordinaria de su Consejo Consultivo, encabezada por su presidente, Óscar Loza Ochoa, se presentaron los resultados correspondientes a enero y febrero.

De acuerdo con el informe de la Visitaduría General, del total de quejas recibidas, 123 ya fueron concluidas, mientras que la mayoría continúa en proceso conforme a los procedimientos establecidos. Entre las autoridades más señaladas destacan la Fiscalía General del Estado, con 40 quejas; seguida de la Secretaría de Seguridad Pública, con 16; la Secretaría de Educación Pública y Cultura, con 13; y la Secretaría de Salud, con 2.