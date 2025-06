CEDH Sinaloa colaborará con el Instituto de Protección de Activistas y Periodistas

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa firmó un convenio de colaboración con el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas para fortalecer el trabajo mutuo y generar espacios de capacitación en temas inherentes a ambas instituciones.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, dijo estar entusiasmado con la firma del convenio pues ambos entes buscan el mismo destino que es defender los derechos humanos.

“De todos los convenios que hemos firmado y están por firmar, este es el que me da mucho agrado porque es entre dos organizaciones muy cercanas, no solo por los temas que tratamos si no por el calor que evoca mutuamente” dijo.

Jhenny Judith Bernal Arellano, directora del instituto, dijo que es necesario la colaboración del mismo con estructuras que complementen el trabajo de protección de estos grupos.

“Sabemos que el instituto genera medidas de protección, pero no investiga ni sanciona, por eso es indispensable que el instituto trabaje de manera coordinada con mecanismo que si lo hacen”.