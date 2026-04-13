CEDH Sinaloa e Iniciativa Sinaloa firman convenio para fortalecer derechos humanos

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y la organización Iniciativa Sinaloa firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer acciones conjuntas en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en la entidad.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CEDH, Oscar Loza Ochoa, y la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, quienes coincidieron en la relevancia de generar alianzas entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para atender las necesidades en materia de derechos humanos.

Durante su intervención, Loza Ochoa destacó que este convenio reafirma el compromiso del organismo autónomo de trabajar de manera coordinada con la sociedad civil, reconociendo su papel en la defensa de las garantías fundamentales.

“La CEDH e Iniciativa Sinaloa refrendamos con este convenio una agenda común, centrada en la defensa de la dignidad de las personas, la protección de sus derechos, la promoción de la legalidad, la participación ciudadana y el fortalecimiento de una cultura de respeto en el Estado”, expresó.

León Fontes subrayó que este acuerdo representa un paso importante para consolidar acciones que generen un impacto positivo en la sociedad sinaloense.

“Para nosotros era muy importante llevar a cabo este convenio, ya que uno de nuestros objetivos es la promoción y defensa de los derechos humanos. Buscamos que no quede solo en la firma, sino que se traduzca en acciones concretas”, puntualizó.

El convenio establece las bases de coordinación, colaboración y apoyo entre ambas instituciones, a fin de sumar capacidades técnicas, institucionales y humanas para impulsar acciones en materia de derechos humanos.

Asimismo, contempla la realización de actividades conjuntas de capacitación, difusión y promoción, orientadas a fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos en Sinaloa, así como fortalecer la participación ciudadana y los vínculos institucionales.