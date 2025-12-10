$!CEDH Sinaloa honra a defensores históricos y pide revisar la crisis actual desde la cultura de los derechos humanos

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa participó en un acto de memoria realizado por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. La jornada tuvo como propósito rendir homenaje a tres figuras clave en la defensa de la dignidad humana en el Estado: Norma Corona Sapién, Jorge Aguirre y Jesús Michel Jacobo. En representación del organismo estatal acudió su presidente, Óscar Loza Ochoa, quien acompañó a familiares, integrantes de organizaciones civiles y asistentes en este espacio de reflexión.





Durante la ceremonia se colocaron ofrendas dedicadas a cada una de las personas homenajeadas, como gesto de reconocimiento y gratitud por su trayectoria en la promoción de los derechos humanos en Sinaloa. Al dirigir un mensaje, Loza Ochoa recordó la vigencia de las causas impulsadas por los defensores sinaloenses. “Norma, cuánta falta nos hacen tú, Michel y Aguirre. Juntos insistiríamos en estos momentos en la impostergable necesidad de que la actitud de la autoridad y el contenido de los presupuestos federal y estatal para los próximos años privilegie la atención en educación, cultura, empleo y salud, sin descuidar la vivienda popular. Hoy se pone énfasis en ‘seguridad’, como si el problema se redujera a un asunto entre policías y ladrones. La situación que vivimos exige ir a la raíz del problema, a las causas que le dieron vida. La receta que ahora se aplica no corresponde a las causas de la enfermedad: los resultados que vemos todos los días son demasiado contundentes como para no verlos.”, expresó. En este 77 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el titular de la CEDH reiteró el llamado a fortalecer la cultura del respeto a la dignidad humana y a entender la coyuntura actual desde esa perspectiva.





