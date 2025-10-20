CEDH Sinaloa pide a su homóloga de Durango dar seguimiento a desplazados sinaloenses

CULIACÁN._ El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa envió un oficio a su homóloga de Durango para solicitar que dé seguimiento a la situación de las familias sinaloenses desplazadas por la violencia que se han establecido en dicho estado.

“Le mandamos un oficio donde le hacíamos el planteamiento de que le dieran seguimiento a todo lo que hubiera de noticias allá en Durango a los desplazados de Sinaloa y que mantuviéramos una relación cercana para darle seguimiento y plantearle no solo a la autoridad de Sinaloa sino también a las autoridades de Durango, sobre todo el respeto a los derechos humanos y a los desplazados además de que los atiendan”, explicó.

Loza Ochoa señaló que la comunicación se realizó a principios de octubre, aunque hasta el momento no se ha recibido una respuesta formal del organismo duranguense.

“No ha habido formalmente respuesta al respecto. Espero que estén trabajando”, indicó.

El titular de la CEDH en Sinaloa aseguró que el organismo se mantiene atento a posibles expresiones de rechazo o discriminación hacia los desplazados.

“No hemos tenido datos al respecto y a diario hemos estado checando los medios, los periódicos principales de ahí de Durango y hasta hoy no ha habido una manifestación ahí de fobias hacia la gente de Sinaloa, algo que podamos detectar con mucha preocupación”, dijo.

Comentó que, de acuerdo con el monitoreo realizado, varias familias sinaloenses se han establecido en un sector de la ciudad de Durango al que los habitantes locales han comenzado a llamar “Culiacancito”.

“Sé que han puesto el apodo, por ejemplo, de un barrio que le llaman Culiacancito donde han llegado varias familias de por acá pero no ha pasado de eso por lo que nosotros hemos registrado, pero estamos muy pendiente”, añadió.

Loza Ochoa reiteró que la CEDH Sinaloa mantiene vigilancia constante sobre el desplazamiento forzado interno para garantizar la protección de las familias afectadas.

El viernes 3 de octubre, Loza Ochoa mencionó que derivado de la crisis de seguridad en el estado, familias sinaloenses se estaban desplazando hacia Durango, un efecto inverso al que se registraba en años anteriores.

Por esta razón, afirmó que a la CEDH trabajaría en una propuesta de seguimiento junto con las autoridades para ubicar a estas familias y coordinar la atención que requieren.