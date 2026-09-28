$!CEDH Sinaloa recibe 642 quejas durante julio y agosto

Durante julio y agosto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa recibió 642 asuntos de queja, de los cuales 101 correspondieron a actos o hechos presuntamente violatorios de derechos humanos.
Los resultados fueron presentados este lunes durante la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la CEDH Sinaloa, encabezada por su presidente, Oscar Loza Ochoa, donde se revisaron las acciones realizadas por las distintas áreas del organismo durante el cuarto bimestre del año.
Del total de asuntos recibidos, 459 correspondieron a orientaciones directas, mientras que 28 permanecían pendientes de calificación y 54 fueron remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tratarse de asuntos de competencia federal.
La Zona Centro concentró el mayor número de registros, con 270 asuntos, seguida de la Zona Sur con 171, Zona Norte con 86, Zona Évora con 33 y Zona Centro Norte con 28. Además, se registraron 54 expedientes relacionados con el Sistema Penitenciario.
Entre las autoridades señaladas como probables responsables de presuntas violaciones a derechos humanos, la Fiscalía General del Estado acumuló 39 señalamientos, la Secretaría de Seguridad Pública 15 y la Secretaría de Educación Pública y Cultura cinco.
Durante la sesión también se presentaron los informes de la Visitaduría General, Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica, Dirección de Administración y Órgano Interno de Control, correspondientes a las actividades realizadas durante julio y agosto.
Loza Ochoa señaló que el seguimiento de las acciones permite evaluar los avances de la institución y continuar fortaleciendo el trabajo de la Comisión en materia de protección, promoción y defensa de los derechos humanos.