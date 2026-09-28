$!CEDH Sinaloa recibe 642 quejas durante julio y agosto

Durante julio y agosto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa recibió 642 asuntos de queja, de los cuales 101 correspondieron a actos o hechos presuntamente violatorios de derechos humanos.

Los resultados fueron presentados este lunes durante la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la CEDH Sinaloa, encabezada por su presidente, Oscar Loza Ochoa, donde se revisaron las acciones realizadas por las distintas áreas del organismo durante el cuarto bimestre del año.

Del total de asuntos recibidos, 459 correspondieron a orientaciones directas, mientras que 28 permanecían pendientes de calificación y 54 fueron remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al tratarse de asuntos de competencia federal.