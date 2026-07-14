CEDH Sinaloa remite a la CNDH caso por presunta desaparición de una trilliza al nacer

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa turnó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el caso sobre la presunta desaparición de una trilliza nacida en el Hospital de la Mujer, tras queja presentada por el padre de las menores.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, informó que el padre de las menores aportó documentación relacionada con los hechos denunciados.

Explicó que tras integrar el expediente, este fue remitido a la CNDH, debido a que el nosocomio forma parte del IMSS-Bienestar, por lo que corresponde al ámbito federal.

“Hemos recibido queja de parte del papá de las de las niñas que nacieron allí en el hospital de la mujer se aporta documentación que pues permite obviamente enterarse de una situación que al final de cuentas tiene varios detalles que la autoridad debe de investigar y que debe de esclarecer”, señaló Loza Ochoa.

“Nosotros hemos puesto a disposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el expediente que hemos logrado reunir y esperemos que ellos realicen toda la investigación que les corresponda”.

Loza Ochoa añadió que, aunque la investigación quedará en manos de la CNDH, la Comisión Estatal continuará acompañando a la familia.

“De nuestra parte, además de solidarizarnos con la situación difícil que debe estar viviendo la madre y el padre de las niñas, pues vamos a darle seguimiento a su situación personal”.

Hace dos semanas, una mujer denunció que durante su embarazo le informaron que esperaba trillizas; sin embargo, tras dar a luz en el Hospital de la Mujer solo le entregaron dos bebés, por lo que pidió esclarecer el paradero de la tercera.

Al respecto, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, aseguró que la revisión del expediente clínico y de los estudios de ultrasonido no encontró evidencia de un embarazo triple, sino únicamente de dos productos, por lo que descartó que hubiera nacido una tercera bebé.