$!CEDH Sinaloa respalda a Rocha y rechaza injerencia extranjera tras acusaciones de EU

En el documento, la CEDH resalta el perfil de Rocha Moya como profesor en comunidades rurales desde 1969, así como su paso como catedrático universitario, líder estudiantil, dirigente sindical, Diputado, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Senador y actual Gobernador.

A través de un posicionamiento, el organismo encabezado por Óscar Loza Ochoa aseguró confiar en la honestidad del Gobernador, destacando su trayectoria académica, política y social a lo largo de varias décadas.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa manifestó su respaldo al Gobernador Rubén Rocha Moya y rechazó cualquier tipo de injerencia extranjera, luego de las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del mandatario estatal y otros funcionarios públicos.

“Creemos en la honestidad del maestro Rubén Rocha Moya, considerando su trayectoria como estudiante, normalista y universitario, por su entrega como profesor en comunidades rurales. Desde 1969 y como catedrático universitario”, señaló.

Asimismo, subraya su vocación humanista, recordando su participación como miembro fundador de organismos de derechos humanos en el Estado, así como su respeto a la autonomía de la propia comisión.

Frente al contexto de las acusaciones provenientes de Estados Unidos, el organismo enfatizó que los asuntos internos del País deben resolverse dentro del marco de la Constitución y las leyes nacionales, reiterando que “México no es colonia, México es soberano”.

En ese sentido, la CEDH rechazó cualquier forma de intervención extranjera en temas internos y señaló que, en caso de conflictos entre naciones, estos deben atenderse bajo el derecho internacional.

“No podemos permitir ninguna injerencia extranjera en nuestros asuntos internos. Y cuando haya conflictos en otros Estados, el Derecho Internacional es la base para resolver cualquier diferencia que se presente, de acuerdo a la Doctrina Estrada”.

El organismo expresó su confianza en las instituciones nacionales y en el sistema de justicia mexicano para atender cualquier señalamiento conforme a derecho.