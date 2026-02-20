CEDH Sinaloa se capacita en Michoacán para fortalecer sus procesos internos

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa realizó una visita de trabajo en Morelia para intercambiar experiencias con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y avanzar en la modernización de sus procesos internos.

La delegación sinaloense estuvo encabezada por el secretario técnico, José Pablo Balderas Jurado, junto con personal visitador y de la Unidad de Diseño Institucional.

Fueron recibidos por el presidente del organismo michoacano, Josué Alfonso Mejía Pineda, así como por el secretario técnico, Jonatan Isahid Villa Vargas.

Durante el encuentro recibieron capacitación sobre el Sistema Único de Inventario y Gestión, una herramienta creada por la comisión michoacana para mejorar el control de bienes, documentos y registros administrativos.

La explicación del sistema incluyó su funcionamiento, registro de activos, control de usuarios y generación de reportes, así como el proceso para su implementación.

Con esta herramienta, la CEDH Sinaloa busca ordenar mejor sus procesos internos, evitar duplicidad de información y mejorar el seguimiento de expedientes.

También pretende fortalecer la rendición de cuentas y facilitar la toma de decisiones con información más clara y actualizada.

El organismo señaló que este tipo de intercambios permite compartir soluciones entre instituciones públicas y mejorar la atención en la defensa y promoción de los derechos humanos.