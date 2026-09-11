$!CEDH Sinaloa y Defensoría Pública acuerdan capacitación y atención a posibles violaciones de derechos

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y el Instituto de la Defensoría Pública del Estado acordaron trabajar de manera coordinada en capacitación, asesoría y atención de posibles vulneraciones a derechos humanos. Esto quedó establecido este viernes con la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, encabezadas por Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH Sinaloa, y María Obdulia Fernández Germán, directora del Instituto de la Defensoría Pública.

Loza Ochoa señaló que la defensa adecuada y los derechos humanos están ligados a una justicia digna, por lo que consideró que las atribuciones de ambos organismos, aunque distintas, son complementarias. “Este acuerdo permitirá organizar cursos, talleres y conferencias; brindar asesoría técnica y compartir materiales; difundir los mecanismos de protección y canalizar oportunamente posibles vulneraciones”, dijo.

Añadió que el convenio también contempla el intercambio de buenas prácticas, investigaciones y publicaciones, además de llevar estas acciones a las localidades donde el Instituto de la Defensoría Pública presta sus servicios. Fernández Germán destacó que el acompañamiento de la CEDH permitirá al Instituto contar con una vía para revisar y mejorar la atención que brinda a las personas usuarias cuando existan dudas sobre la prestación del servicio. “Vamos a tener, quiero verlo así, la puerta o la vía abierta para cuando haya alguna duda respecto al servicio en el cómo lo estamos prestando. Entonces ya desde esa perspectiva estamos del otro lado para mejorar institucionalmente, porque de lo que se trata aquí es de mejorar nosotros como Gobierno, como institución perteneciente a Gobierno”, mencionó.