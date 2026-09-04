$!CEDH Sinaloa y Nayarit acuerdan trabajar juntos en derechos humanos

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit acordaron trabajar de manera conjunta en acciones de capacitación, investigación, prevención y difusión para fortalecer la protección de los derechos humanos en la región del Pacífico. Ambos organismos suscribieron este viernes un Convenio de Coordinación y Colaboración, firmado por Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH Sinaloa; y Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la CDDHN.

Loza Ochoa señaló que el acuerdo representa una ruta de trabajo conjunto que permitirá compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas, además de impulsar acciones de capacitación e investigación. “Este convenio trasciende lo protocolario. Nos compromete a compartir experiencias y buenas prácticas, fortalecer la capacitación y desarrollar acciones conjuntas de investigación, prevención y difusión con respeto a la autonomía de cada organismo. Hoy no solo firmamos un documento, abrimos una ruta de colaboración, aprendizaje y esperanza que este acuerdo produzca resultados y reafirme que la dignidad humana no reconoce frontera”, afirmó.

Por su parte, Prieto Godoy destacó que el intercambio entre ambas comisiones permitirá fortalecer a los organismos defensores de derechos humanos de la zona del Pacífico. “Esta firma de convenio de colaboración donde intercambiaremos no solo las buenas prácticas, sino terminaremos por fortalecernos en la zona de esta del Pacífico, que es tan importante y que tenemos, creo yo por encima de todos los objetivos que un organismo de esta naturaleza puede tener el pacificar el permear, el transformar socialmente para lograr que la calma, la tranquilidad, el respeto, la dignidad de las personas vuelva en toda esta zona del país que he estado tan complicada”, reconoció.



