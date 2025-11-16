CEDH solicita información sobre desplazados sinaloenses refugiados en Durango y Chihuahua

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa envió una segunda solicitud de información a su homólogo en Durango y una primera petición a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Chihuahua, sobre las familias sinaloenses que huyeron de la violencia y se refugiaron en esos estados.

El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa explicó que han dado seguimiento a los casos de desplazamiento forzado que han logrado identificar dentro del estado, pero que no cuentan con datos suficientes sobre quienes han cruzado la frontera interestatal.

“Hay desplazados allá en Durango y hay desplazados en Chihuahua... volvimos a solicitarle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Durango, que nos proporcione la última información que tenga porque estamos muy escasos de esa información. Hemos hecho lo mismo también pero con ACNUR”.

Detalló que el pasado jueves enviaron una segunda solicitud de información a la CEDH Durango, debido a que el primer requerimiento no proporciona datos actualizados sobre las familias originarias de Sinaloa que se refugiaron en ese territorio.

“Nos respondieron que lo estaban viendo pero no nos proporcionaron datos”.

De igual manera, informó que por primera vez solicitaron información a ACNUR, a través del representante en Chihuahua, José Antonio Mendoza, para conocer la situación de las personas desplazadas que han llegado a los municipios de Guadalupe y Calvo y Parral.

Ante la falta de información formal, la CEDH Sinaloa ha recurrido a la prensa local de esos estados y continúa insistiendo a las instituciones correspondientes.

Además, aseguró que no descartan hacer presencia en Durango para recabar información directamente.

“Nosotros hemos estado checando la prensa local y le hemos estado insistiendo a ellos porque les hemos encargado que le den seguimiento y lo vamos a hacer también con la autoridad local de allá porque necesitamos tener el panorama completo sin descartar en algún momento determinado que vamos a hacer presencia allá”.

El presidente de la CEDH reiteró que las víctimas pueden comunicarse con el organismo, aunque reconoció que algunas no lo hacen por miedo a revelar su ubicación.

“Yo sé que hay algunos que no lo hacen porque sienten alto riesgo por decir ‘aquí estamos en fulana parte’ pero claro que le rogamos a ellos que sí se reporten para darle seguimiento”.