CEDH ve lejana la postcrisis de violencia en Sinaloa

A casi dos años del inicio de la crisis de violencia en Sinaloa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos considera que la etapa de postcrisis todavía está lejos, principalmente por la permanencia de las desapariciones y los pendientes de justicia para las víctimas.

El 5 de septiembre de 2025, a unos días de cumplirse el primer año de la confrontación entre grupos delictivos, la CEDH y el Consejo Estatal de Seguridad Pública urgían a Sinaloa a comenzar a trabajar en un plan para llegar a la postcrisis.

Ahora, a días de cumplirse dos años del inicio de la violencia, Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, señaló que el organismo mantiene ese objetivo, pero advirtió que todavía no es una etapa cercana.

“Nosotros vamos a presentar antes del día 9 un documento donde evaluamos la situación de los dos años. No abandonamos el término de la postcrisis. No estoy pensando que está aquí a la vuelta de la esquina”, afirmó.

El año pasado, Loza Ochoa había planteado que no era necesario esperar a que terminara la violencia para comenzar a preparar las condiciones para el periodo posterior.

Sin embargo, destacó, los pendientes que dejó la crisis siguen acumulándose.

El presidente de la CEDH señaló que la Comisión participa en una mesa permanente en la Fiscalía Especializada para acompañar a madres y colectivos de búsqueda, pero la mayoría de los casos de desaparición no tiene los avances esperados.

A esto, dijo, se suma que continúan registrándose nuevas desapariciones.

Consideró que uno de los pendientes centrales es que el Estado mexicano asuma públicamente una postura para detener la desaparición forzada y acompañe esa voluntad con acciones concretas.

También señaló que la recuperación de Sinaloa no puede limitarse a la disminución de los hechos violentos.

La postcrisis, dijo, deberá incluir la recuperación económica, los empleos y los negocios afectados durante estos dos años.

“Hay que retomar a través el tema económico”, apuntó.

Además, adelantó que la CEDH trabaja en propuestas relacionadas con la cultura, que serán presentadas a partir del 9 de septiembre, como parte de las acciones que considera necesarias para avanzar hacia una etapa posterior a la crisis.

Así, casi un año después de que la CEDH planteara la urgencia de preparar a Sinaloa para la postcrisis, el organismo sostiene que ese momento aún no está cerca y que persisten pendientes que deben atenderse antes de considerar superada la emergencia.