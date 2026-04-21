CEDH y Ayuntamiento de Eldorado firman convenio para fortalecer derechos humanos

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y el Ayuntamiento de Eldorado firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar acciones conjuntas en materia de promoción, capacitación y formación en derechos humanos.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CEDH Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, y el Alcalde de Eldorado, Faustino Flores Núñez, como parte de una estrategia para fortalecer las capacidades institucionales y fomentar una gestión pública con enfoque en derechos humanos.

Durante la firma, Loza Ochoa destacó que esta alianza permitirá desarrollar actividades dirigidas tanto a servidores públicos como a la ciudadanía, incluyendo talleres, cursos, conferencias y campañas de sensibilización.

“La firma de este convenio representa mucho más que una formalidad institucional; representa la voluntad de trabajar de manera coordinada para colocar en el centro de la vida pública lo más importante: la dignidad de las personas”, expresó.

El ombudsperson subrayó que el convenio cobra especial relevancia al tratarse de un municipio de reciente creación, que se encuentra en proceso de consolidar su estructura institucional y definir sus políticas públicas.

“El acuerdo que hoy suscribimos busca fortalecer la coordinación entre ambas instituciones para impulsar la difusión, promoción, formación y capacitación en materia de derechos humanos. Y hacerlo aquí, en Eldorado, tiene un significado especial. Nos encontramos en un municipio de reciente creación, que está construyendo su identidad institucional, definiendo sus primeras rutas de gobierno y decidiendo cómo quiere servir a su gente”, comentó.

El Presidente Municipal Faustino Flores Núñez señaló que se dará prioridad a acciones enfocadas en grupos en situación de vulnerabilidad, bajo una perspectiva que permita atender de manera diferenciada sus necesidades.

Entre estos sectores mencionó a mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, comunidades indígenas y población de la diversidad sexual.

“No se trata solo de cambiar o implementar políticas públicas, sino de ir más allá de los discursos y apostar por el razonamiento con justicia social. Debemos aplicar la justicia desde una visión humanista, donde el centro sea siempre la persona y su dignidad. Ahí es donde realmente se fortalece la defensa de los derechos humanos: en el ejercicio de un humanismo que guíe nuestras acciones y decisiones”, afirmó.