$!CEDH y Secretaría de Salud firman convenio para garantizar derechos en centros de rehabilitación en Sinaloa

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) y la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA), firmaron un convenio de colaboración para trabajar en favor de los usuarios de los centros de rehabilitación del estado.

Informaron que el objetivo del acuerdo es coordinar acciones de prevención y atención de adicciones, asegurando que los tratamientos se realicen con pleno respeto a los derechos humanos de las personas en rehabilitación.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, señaló que esta colaboración permitirá construir una sociedad más informada, saludable y respetuosa de la vida y dignidad de las personas usuarias de los centros de rehabilitación.