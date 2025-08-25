$!CEDH y Secretaría de Salud firman convenio para garantizar derechos en centros de rehabilitación en Sinaloa

CULIACÁN._ La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) y la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA), firmaron un convenio de colaboración para trabajar en favor de los usuarios de los centros de rehabilitación del estado.
Informaron que el objetivo del acuerdo es coordinar acciones de prevención y atención de adicciones, asegurando que los tratamientos se realicen con pleno respeto a los derechos humanos de las personas en rehabilitación.
El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, señaló que esta colaboración permitirá construir una sociedad más informada, saludable y respetuosa de la vida y dignidad de las personas usuarias de los centros de rehabilitación.
Además, destacó que se continuará promoviendo y defendiendo los derechos humanos de todos los sinaloenses.
Por su parte, el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, afirmó que el convenio garantiza un acompañamiento adecuado a quienes reciben tratamiento, asegurando que su proceso de rehabilitación se lleve a cabo respetando plenamente sus derechos humanos.