$!CEDH y Unipol acuerdan fortalecer formación policial en derechos humanos

La formación de los policías debe incluir el conocimiento y respeto de los derechos humanos como parte fundamental de su preparación, coincidieron la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y la Universidad de la Policía del Estado al firmar un convenio de colaboración. El acuerdo fue suscrito por Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH Sinaloa, y José Carlos Álvarez Ortega, Rector de la Unipol, con el objetivo de desarrollar actividades de capacitación y profesionalización para estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución policial.

Loza Ochoa sostuvo que los derechos humanos no deben verse como un tema adicional dentro de la preparación de los elementos de seguridad pública, sino como un principio que debe orientar el ejercicio de la autoridad. “Los derechos humanos no son un contenido adicional en la preparación policial, son la base que orienta el ejercicio legítimo de la autoridad; no debilitan la función de seguridad, le dan dirección, límites, confianza pública y sentido de servicio”, señaló.

El presidente de la CEDH agregó que el respeto a estos derechos establece límites a la actuación de las autoridades y puede contribuir a generar confianza entre la población y las instituciones encargadas de la seguridad. “Desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa asumimos este acuerdo con disposición, responsabilidad y apertura. Deseamos que cada actividad derivada de esta alianza tenga un propósito claro y que sus resultados puedan observarse en una formación cada vez más cercana a las necesidades de la sociedad”, expresó.