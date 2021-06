Culiacán | Celebración

Celebra Alfredo Pallares 50 años de vocación en el Instituto Chapultepec

“Para el Chapultepec, no tengo más que agradecimiento,así como a la gente de Culiacán, he estado muy feliz, y muy agradecido con los profesores, con los papás, porque aquí he aprendido muchísimo”, señaló el docente