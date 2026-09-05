Celebra Casa Ley con sus clientes 72 años de existencia, brindando los mejores precios

Como una manera de agradecer la preferencia de todos sus clientes a lo largo de más de siete décadas, Casa Ley echó la casa por la ventana para celebrar su 72 Aniversario, creando un gran pastel para todos sus clientes, en Ley Plaza Sendero. La empresa sinaloense fundada en 1954, realizó de manera tradicional el corte de pastel, el cual reunió a un gran número de clientes y público en general, quienes tuvieron la oportunidad de llevarse un buen trozo de pastel, que en esta ocasión midió más de 12 metros de largo, en el que participaron cinco personas para su preparación.

El pastel en esta ocasión midió 12 metros.

Alfredo Ledezma, gerente de la tienda, destacó la alegría de todos los colaboradores por este nuevo aniversario, festejo que celebran junto a sus clientes, por lo que no perdió la oportunidad de invitar a todos a aprovechar las ofertas y promociones que está ofreciendo Casa Ley con motivo de su aniversario. ”Con este festejo reiteramos que para Casa Ley sus clientes son muy importantes, que gracias a ellos estamos bien posicionados. Muchas gracias por su preferencia, y esto es una manera de decirles gracias”, resaltó el gerente.

El gerente de Ley Sendero, Alfredo Ledezma, realiza el corte del pastel.

Esta tradicional ceremonia, se ha convertido en una gran tradición, siente este año, la edición 24 que se lleva a cabo. Al tratarse de una ocasión especial, los festejos de este 72 aniversario, estarán acompañados con un gran número de ofertas y promociones, ratificando así la vocación de la empresa por siempre ofrecer “Las mejores cosas, a mejores precios”.

Clientes disfrutan de un buen trozo de pastel.

La ceremonia del corte de pastel, se llevó a cabo de manera simultánea en 12 diferentes ciudades, como Culiacán, Mexicali, Hermosillo, Guasave, Tepic, León, Mazatlán, Tijuana, La Paz, Guamúchil, Durango y Obregón.