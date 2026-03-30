$!Celebra Catedral de Culiacán misa por enfermos con sacramento de la Unción

Con el objetivo de integrar a quienes por motivos de salud no pueden asistir a las celebraciones principales de la Semana Santa, el Obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez, encabezó una misa especial de Unción de Enfermos para dar inicio a los días santos. Explicó en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario que esta celebración busca hacer partícipes de la pasión, muerte y resurrección del Señor a aquellas personas que se encuentran postradas en una cama o atraviesan alguna enfermedad.





Al no poder acudir a las ceremonias del Jueves, Viernes y Sábado Santo, se les invita a recibir este sacramento con antelación para fortalecer su fe. “A mí me ha parecido muy importante ya desde el año pasado que dediquemos un día para ellos, de tal manera que si no pueden venir los días propios, hoy sus familiares los traigan para recibir este sacramento”, expresó el Obispo. Durante su mensaje, Herrera Quiñonez enfatizó la necesidad de cambiar la percepción que se tiene sobre la unción de los enfermos.





Subrayó que lejos de ser una conmemoración exclusiva para el final de la vida, es un sacramento de curación tanto física como espiritual. ”No es un sacramento como muchos piensan para el final de la vida, sino que es un sacramento de curación, de sanación interior y física”, puntualizó.



