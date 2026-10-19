Celebra Graciela Domínguez avances en investigación por mineros desaparecidos en Concordia

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, celebró los avances en la investigación federal por el caso de los mineros de Concordia, luego de que se reportara la detención de cinco personas más presuntamente involucradas en los hechos.

Cuestionada sobre las nuevas detenciones, con las que la cifra de personas arrestadas llegó a 19, la Gobernadora reconoció que se trata de una investigación a cargo de autoridades federales, pero expresó su expectativa de que se esclarezcan los hechos y se haga justicia.

“Efectivamente, es una investigación federal, lo que buscamos para todos los casos es que haya justicia y en este caso, pues qué bueno que se está avanzando en las investigaciones”, declaró.

Domínguez Nava sostuvo que el esclarecimiento de este caso es importante para recuperar la tranquilidad en Sinaloa y afirmó que la justicia es una condición necesaria para alcanzar la paz.

“Entendemos que lo que más necesitamos es paz y para que también haya paz tiene que haber justicia”, expresó.

La Gobernadora no ofreció detalles adicionales sobre las detenciones ni sobre las líneas de investigación, debido a que el caso es atendido por instancias federales.

El 23 de enero de 2026, un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, en Concordia, y privó de la libertad a 10 de la minera canadiense Vizsla Silver Corp.

El 5 de febrero de 2026 se localizó una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en Concordia.