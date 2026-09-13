$!Celebra Graciela Domínguez marcha por la paz y llama a recuperar las calles

CULIACÁN._ La Gobernadora Graciela Domínguez Nava celebró la participación ciudadana en la marcha por la paz realizada este domingo en Culiacán y llamó a recuperar los espacios públicos y las calles de la ciudad. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de sumar esfuerzos entre sociedad, instituciones y gobierno para reconstruir la paz en Sinaloa. Durante su atención a medios de comunicación, en un evento del Ejército Mexicano programado el mismo día que la marcha en Culiacán, Domínguez Nava consideró valioso que los ciudadanos se organicen y salgan a las calles para expresar sus demandas. “Para nosotros es muy valioso que los ciudadanos se organicen, que todos estamos buscando que en Culiacán recuperemos nuestros espacios, nuestras calles”, expresó.

La Gobernadora señaló que la participación ciudadana debe darse con libertad para manifestarse y hacer escuchar sus demandas, y afirmó que el Gobierno estatal se suma a la exigencia de paz y seguridad. “Hay que salir a las calles, hay que recuperar nuestros espacios públicos, con toda la libertad de manifestarse, de opinar, de que sus voces se escuchen y nos sumamos en el sentido de que todos queremos paz, seguridad”, dijo. Domínguez Nava destacó además que la movilización se desarrolló de manera tranquila, lo que, consideró, demuestra que existen condiciones para que los ciudadanos puedan concentrarse y ocupar los espacios públicos. “En ese sentido ha transcurrido con tranquilidad la marcha. Eso habla también de que hay condiciones para estar en la calle en una concentración de esta naturaleza”, afirmó.