$!Celebra la AARC el Día del Agricultor con tradicional misa en el templo de La Lomita, en Culiacán

Para José Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros, presidente de la AARC, en el Día del Agricultor, jamás se debe dejar de agradecer, ya que la temporada que acaba de terminar no fue mala, sino todo lo contrario, al tener buenos precios tanto en frijol, garbanzo y el maíz.

“Es un festejo diferente, pero de todas maneras lo celebramos en nuestras casas con la familia, las condiciones no se prestan, pero todos los días estamos dando gracias a Dios, de que las cosas vayan bien, porque si hace frío nosotros nos preocupamos, si hace calor igual, y si no llueve pues mucho más, pero gracias a Dios el campo no se ha detenido, los agricultores de Sinaloa y todo México seguimos trabajando a pesar de muchas cosas, el campo mexicano sigue de pie, con la esperanza de que todo saldrá bien”, resaltó Leyson.

Melchor Godoy, agricultor navolatense, comentó que los agricultores tienen siempre algo que celebrar, y aunque en este caso el festejo no se da en las mejores condiciones por la falta de agua, y una pandemia que aún no termina, pero con la ventaja de que el maíz en el mercado internacional está en buenos niveles de precios, lo que de alguna manera vino a compensar la falta de agua, ya que en ningún cultivo se completó el ciclo de agua.