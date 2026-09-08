Celebra Noroeste 53 años de brindar periodismo independiente

Con una misa de acción de gracias, directivos y colaboradores de Grupo Noroeste, acudieron a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario (La Catedral) para dar gracias a Dios por el 53 Aniversario de este grupo editorial. La misa, fue oficiada por el Sacerdote Manuel Silva, quien en su mensaje reconoció el trabajo de los periodistas, además de recordar de manera especial a sus fundadores y directivos como Manuel Clouthier del Rincón, Jorge del Rincón, Enrique Murillo y Silvino Silva, brindando de igual manera una cordial felicitación a todos los que hoy en día integran a la familia Noroeste. Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, destacó que, hacer periodismo hoy en día no es nada fácil, y en Sinaloa menos todavía.

Miguel Tirado y Julián Rocha realizan la ofrenda a la iglesia.

”Cumplir una año más siempre es satisfactorio, 53 años se dice bien rapidito, pero son millones de notas, millones de noticias que tienen detrás un reportero, un fotógrafo, un editor, un impresor, un diseñador, que sin todo esto no pasa, y evidentemente estamos muy agradecidos con todos ellos, quienes hacen posible que esto siga sucediendo”, señaló. Detalló que Noroeste hoy en día, va por su cuarta generación de periodistas, editores, administradores, así como de su consejo en su tercera generación, y en tema de directivos va en su casi quinta generación, resultando en la llegada de más jóvenes, quienes viven en otra frecuencia, entendiendo esto de otra manera, pero con la misma alegría, compromiso y profesionalismo que la generación anterior.

Adrián Ortiz, María de Jesús Urías, Manuel Clouthier y Guillermina García.

En 53 años, muchos son los cambios que ha experimentado el periódico, sin embargo, dijo, el periodismo sigue siendo el mismo. “Nosotros no hacemos contenido, no hacemos redes o videos, nosotros hacemos periodismo, y eso tiene un rigor, tiene un método, un compromiso y una sensibilidad, pero sobre todo es un periodismo que tiene calle, desde la gente, con las fuentes, que después se pone a disposición de la gente, antes en papel, hoy sigue en papel, sumando lo digital, noticieros, podcats, entre otros. Aspectos a los que, resaltó hay que adaptarse, y mientras algunos formatos van declinando como el impreso, en Noroeste se continúa haciendo, por el compromiso de mantener la memoria histórica, manteniendo así una hemeroteca nutrida. “Cabe destacar que, en donde más hemos crecido durante los dos últimos años en el marco de esta coyuntura, es sin duda en lo digital, y nos sentimos orgullosos, porque somos el portal número uno de Sinaloa, en la duración de las visitas, el número uno en Sinaloa más páginas vistas, por mucho la referencia regional y nacional de cómo se registra y se cuenta esta ola de violencia, y estamos orgullosos de eso, porque finalmente ahí está nuestra chamba, el compromiso de servir a la gente.

Directivos y colaboradores de Noroeste presentes en la misa.