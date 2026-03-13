Celebra PAN Sinaloa freno a reforma electoral, ‘contrapesos funcionaron y no se doblegaron ante Morena’, asegura

La dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, calificó como una derrota para el oficialismo el rechazo en el Congreso a la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, afirmó que la propuesta buscaba modificar las reglas electorales sin consenso y sin atender problemas de fondo en el sistema democrático.

“El rechazo a esta reforma electoral impulsada por Morena envía un mensaje claro: en México, la democracia no se negocia ni se impone desde el poder”.

Señaló que la iniciativa representaba un intento de concentrar más poder desde el Gobierno federal y advirtió que modificar las reglas electorales sin acuerdos amplios pone en riesgo la confianza en los procesos democráticos.

Barajas Cortés sostuvo que todos los diputados federales del PAN votaron en contra de la reforma y subrayó que el rechazo demuestra que los contrapesos institucionales siguen funcionando.

“Las instituciones y los contrapesos funcionaron y el país no se doblegó ante intentos de Morena de concentrar más poder y debilitar las reglas que garantizan las elecciones libres”, expresó.

También afirmó que uno de los problemas que debió atenderse en una reforma electoral es la influencia del crimen organizado en los procesos electorales, pues aseguró que votar bajo presión o amenaza no puede considerarse democracia.

“Las fuerzas opositoras votamos en contra porque esta iniciativa no fortalecía el sistema electoral, al contrario, pretendía modificar las reglas sin atender uno de los problemas más graves que enfrenta hoy el país, la influencia del crimen organizado en los procesos electorales”, afirmó.

La dirigente panista añadió que incluso dentro del partido gobernante hubo legisladores que no respaldaron la iniciativa, lo que, dijo, evidencia divisiones internas en el oficialismo.

“Era tan mala su reforma electoral su planteamiento que ni a ellos les convencía y por supuesto que ni les convenía. Entonces, es muy clara, no es ningún secreto. Yo creo que a nivel federal y en todos los estados hay una ruptura con las facciones y los grupos de Morena”.