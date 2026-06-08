$!Celebra PVEM que ya superó el 18% en aprobación, según encuestas en Sinaloa

Bajo la premisa de que el trabajo de territorio ha comenzado a rendir frutos, el Partido Verde Ecologista de México celebró que ya superó el 18 por ciento en las encuestas de aceptación en Sinaloa.

Ricardo Madrid Pérez, presidente del partido en la entidad, señaló que el repunte en los niveles de aprobación es constante, lo que refleja una coincidencia de los ciudadanos con los preceptos de su organización.

“Nosotros no hemos parado por todo el estado, los militantes del Partido Verde recorren las calles, van a las colonias, escuchan a la gente, por eso cuando las encuestadoras les preguntan a qué partido prefieren, le dicen que al Verde, porque saben nuestros preceptos, que cuidamos el medio ambiente, que somos gente de trabajo, que luchamos por cada una de las propuestas que la misma ciudadanía tiene para una vida mejor”, comentó.