$!Celebra STASE a sindicalizados por el Día del Servidor Público en Sinaloa

CULIACÁN._ El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado celebró este 16 de agosto el Día del Servidor Público en Sinaloa con fiesta y rifa de regalos. Durante el festejo se rifaron alrededor de 100 regalos, entre los que destacaron dos vehículos último modelo, dos motocicletas nuevas y un bono de 750 mil pesos para la adquisición de vivienda en beneficio de burócratas. De acuerdo con el Secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), Michel Benítez Uriarte, estos obsequios se consiguieron con recursos propios recaudados por el gremio.









“Un día especial, un día para reconocer, agradecer la labor que realizan las y los trabajadores al servicio del Estado en los tres Poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y organismos descentralizados”, expresó Benítez Uriarte. El líder sindical destacó apoyos hacia el STASE por parte del Ejecutivo estatal, reflejados principalmente en aumentos salariales acordados para darle valor al servicio público. “Esos dos aumentos que ha tenido con su servidor, la verdad que han sido muy significativos y los más altos en cuanto al aumento al sueldo base, y nosotros los trabajadores estamos muy agradecidos por el apoyo porque desde hacía mucho que no se nos volteaba a ver de esa manera, no nos ha regateado nada el gobernador del estado, y le agradezco nuevamente que esté aquí con nosotros porque nunca nos dejado abajo”, manifestó.





