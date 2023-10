“La entrada casi siempre la ponen por dos filas, la de hombres, la de mujeres y en ese Inter hacen la revisión pero no la hacen tan bien como aquí”, opinó.

La avenida principal de la cabecera municipal cuenta con 12 juegos mecánicos que comprenden desde la calle General Ángel Flores hasta la Miguel Hidalgo; ocho de estas permiten el acceso a niños que viven con discapacidad, acompañados de un adulto.

Algunas son una rueda de la fortuna, sillas silpinas, picolos, tacitas del ‘Chavo del 8’, un carrusel y demás.

Joana, madre de familia, aprobó la organización por parte del Gobierno municipal para brindar tardes de diversión gratuitas en beneficio de la ciudadanía.

“Es la primera vez que vengo a estos eventos masivos, hay mucha gente pero se me hace muy bien porque estoy observando que viene mucha familia, vienen mucho niño pequeño y muchas veces los padres de familia no tienen a su alcance cómo tráelos a alguna diversión, me parece una buena estrategia la que está haciendo el Gobierno”, comentó.

Desde la Hidalgo a la Benito Juárez está el corredor gastronómico que cuenta con 27 negocios dedicados a la venta de alimentos y bebidas como esquites, nieves, tacos de guisos, papas preparadas, raspados, aguas frescas, churros, galletas, tamales y pan dulce.