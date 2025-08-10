$!Celebran ‘Altata Rush 2025’ con un llamado a la paz y contra las adicciones

A primera hora de este domingo arrancó la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones “Altata Rush 2025”, un evento deportivo que reunió a ciclistas, corredores y patinadores en recorridos desde Culiacán y Navolato hasta el puerto de Altata. Este encuentro forma parte de una estrategia del Gobierno federal para llevar un mensaje a favor de la paz y de entornos libres de adicciones.





El banderazo de inicio lo dio el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El primer contingente partió a las 05:00 horas desde la Bodega Aurrera junto a Plaza Azahares, en Culiacán. Los ciclistas recorrerían 63 kilómetros hasta la meta en el malecón de Altata.





Posteriormente, las 06:00 horas estaba programada la salida de corredores y patinadores desde el poblado Alfredo Valdez Montoya, en Navolato, con un trayecto de 15 kilómetros. El operativo de seguridad incluyó la participación de corporaciones estatales, municipales y federales, así como cuerpos de auxilio y voluntarios, que instalaron puntos de hidratación y asistencia en el trayecto. De acuerdo a las autoridades estatales, para esta actividad también incluyeron la participación de restauranteros para que abrieran sus puertas a los visitantes desde temprano.