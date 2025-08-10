Culiacán
|
Deportes

Celebran ‘Altata Rush 2025’ con un llamado a la paz y contra las adicciones

El evento deportivo partió este domingo desde Culiacán y Navolato en tres modalidades, ciclismo, carrera y patinaje, rumbo al puerto de Altata
Daniela Flores |
10/08/2025 07:00
A primera hora de este domingo arrancó la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones “Altata Rush 2025”, un evento deportivo que reunió a ciclistas, corredores y patinadores en recorridos desde Culiacán y Navolato hasta el puerto de Altata.

Este encuentro forma parte de una estrategia del Gobierno federal para llevar un mensaje a favor de la paz y de entornos libres de adicciones.

El banderazo de inicio lo dio el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El primer contingente partió a las 05:00 horas desde la Bodega Aurrera junto a Plaza Azahares, en Culiacán. Los ciclistas recorrerían 63 kilómetros hasta la meta en el malecón de Altata.

Posteriormente, las 06:00 horas estaba programada la salida de corredores y patinadores desde el poblado Alfredo Valdez Montoya, en Navolato, con un trayecto de 15 kilómetros.

El operativo de seguridad incluyó la participación de corporaciones estatales, municipales y federales, así como cuerpos de auxilio y voluntarios, que instalaron puntos de hidratación y asistencia en el trayecto.

De acuerdo a las autoridades estatales, para esta actividad también incluyeron la participación de restauranteros para que abrieran sus puertas a los visitantes desde temprano.

