$!Celebran aniversario 494 de Culiacán con misa en Catedral

Autoridades municipales encabezaron este lunes una misa en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario para conmemorar el 494 aniversario de la fundación de Culiacán.

Previo a la ceremonia religiosa, el Alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil reconoció que la capital sinaloense vive “tiempos difíciles” por la crisis de violencia que desde hace un año mantiene en incertidumbre a sus habitantes.

“Culiacán es nuestra casa, Culiacán es nuestra forma de vivir...como en cualquier casa, como en cualquier familia también hay tiempos difíciles como los que hemos vivido este último año aquí en Culiacán”, resaltó.

“Por todo esto es importante que sigamos manteniendo la fe, la esperanza, el trabajo responsable constante y seguir trabajando en la construcción de un mejor Culiacán, un Culiacán en paz”, pidió.