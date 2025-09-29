$!Celebran aniversario 494 de Culiacán con misa en Catedral

Autoridades municipales encabezaron este lunes una misa en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario para conmemorar el 494 aniversario de la fundación de Culiacán.
Previo a la ceremonia religiosa, el Alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil reconoció que la capital sinaloense vive “tiempos difíciles” por la crisis de violencia que desde hace un año mantiene en incertidumbre a sus habitantes.
“Culiacán es nuestra casa, Culiacán es nuestra forma de vivir...como en cualquier casa, como en cualquier familia también hay tiempos difíciles como los que hemos vivido este último año aquí en Culiacán”, resaltó.
“Por todo esto es importante que sigamos manteniendo la fe, la esperanza, el trabajo responsable constante y seguir trabajando en la construcción de un mejor Culiacán, un Culiacán en paz”, pidió.
La misa fue celebrada por el Obispo Jesús José Herrera Quiñónez quien en su homilía invitó a vivir la celebración con memoria, fe y esperanza.
Recordó que la ciudad fue fundada bajo el patrocinio de San Miguel Arcángel y subrayó la importancia de poner a Dios en el centro de la vida comunitaria.
“Los acontecimientos que vamos viviendo sobre todo en los últimos tiempos pareciera que en algunos este Dios que en nuestras raíces como pueblo se va diluyendo y es necesario que con fe viva volvamos a poner a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestras familias, en el centro de nuestros trabajos, en el centro de nuestra ciudad”, expresó.
“Creo que esta celebración nos invita a unir tres voces: memoria, fe y esperanza. No podemos olvidar que tenemos una historia que tenemos un pasado, no lejano, sino un próximo”.
En medio de la crisis actual, pidió a los creyentes convertirse en promotores de paz.
“En medio de esta realidad que vivimos tan compleja, pidámosle que nos dé la gracia a todos de ser constructores de la paz. Esa paz que proviene desde los más bajos niveles, esto es desde la realidad más sencilla hasta las más altas esferas de nuestra sociedad”, apuntó.
En la misa estuvieron regidores, y titulares de dependencias municipales, así como trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán.