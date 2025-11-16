Culiacán
Tradición

Celebran cabalgata por Culiacán para dar inicio a la Feria Ganadera 2025

Jinetes de Sinaloa participaron en el recorrido para marcar el arranque formal de una de las festividades más emblemáticas del sector pecuario
Belem Angulo |
16/11/2025 10:37
16/11/2025 10:37

CULIACÁN._ La tradicional cabalgata previa a la Feria Ganadera 2025 arrancó este domingo en el Centro de Culiacán, donde jinetes de distintas regiones del estado y de entidades vecinas recorrieron las principales vialidades hasta llegar a las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, marcando el inicio formal de esta festividad.

El recorrido comenzó a las 10:00 horas frente a la Catedral de Culiacán, avanzando por la calle Obregón y posteriormente por el bulevar Emiliano Zapata, donde se instalaron puntos de asistencia veterinaria y de hidratación para garantizar el bienestar de los animales y los participantes.

Desde temprano, los jinetes se concentraron para participar en esta actividad que tradicionalmente antecede a la Feria Ganadera.

El presidente de la UGRS, José Alfredo Sáinz Aispuro, destacó que la cabalgata representa un punto de encuentro familiar y una oportunidad para que el sector muestre su trabajo, avances y aportaciones a la economía estatal.

Con la cabalgata, comenzaron las actividades formales de una de las festividades más esperadas por las familias sinaloenses y por el sector pecuario de la entidad.

#Cabalgata
#Feria Ganadera
#Unión Ganadera Regional de Sinaloa
