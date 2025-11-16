$!Celebran cabalgata por Culiacán para dar inicio a la Feria Ganadera 2025

CULIACÁN._ La tradicional cabalgata previa a la Feria Ganadera 2025 arrancó este domingo en el Centro de Culiacán, donde jinetes de distintas regiones del estado y de entidades vecinas recorrieron las principales vialidades hasta llegar a las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, marcando el inicio formal de esta festividad.

El recorrido comenzó a las 10:00 horas frente a la Catedral de Culiacán, avanzando por la calle Obregón y posteriormente por el bulevar Emiliano Zapata, donde se instalaron puntos de asistencia veterinaria y de hidratación para garantizar el bienestar de los animales y los participantes.