$!Celebran el Domingo de Ramos en Culiacán con misa en la Catedral

CULIACÁN._ En la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario se celebró este 29 de marzo la misa de Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, una de las fechas más importantes para la comunidad católica. La ceremonia fue encabezada por el Obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñones, quien presidió la eucaristía ante la presencia de decenas de fieles que se congregaron desde temprana hora.









Durante la misa, se realizó la tradicional bendición de las palmas y cruces elaboradas con hojas de palma, uno de los momentos más representativos de esta celebración. Este rito recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, cuando fue recibido por la multitud con ramos y mantos en señal de reconocimiento y fe.









La bendición de las palmas simboliza la renovación de la fe, la esperanza y la victoria de la vida sobre la muerte. Para los creyentes, portar estas palmas benditas también representa protección espiritual en sus hogares, además de ser un signo de compromiso con los valores cristianos. El Domingo de Ramos da inicio a la llamada Semana Mayor, periodo en el que la Iglesia Católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, a través de diversas celebraciones litúrgicas que culminan con el Domingo de Resurrección. Al finalizar la misa, los asistentes salieron del recinto religioso con sus palmas bendecidas, dando inicio formal a las actividades religiosas de la temporada, en un ambiente de recogimiento, fe y tradición que cada año reúne a la comunidad católica de Culiacán.