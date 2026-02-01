$!Celebran el primer día de las Fiestas Tradicionales de la Candelaria en Quilá

Este domingo se realizó el primer día de las Fiestas Tradicionales de la Candelaria en Quilá, con un festival artístico que contó con la participación de artistas de la localidad con espectáculos musicales y dancísticos.

En el escenario principal se presentó el Grupo Norteño y los solistas formados en el Centro Cultural del Valle de San Lorenzo (CCVSL) por los maestros Elías Parra, Carlos Martín Acosta, Antonio de Jesús, Jaime y Yessamin Soto. Además, el Dúo Arredondo y el Ballet Folklórico Yee-ta Jiapsi que dirige el maestro Julio Antonio Laguna.