$!Celebran en Culiacán el Día del Padre en restaurantes y reuniones familiares

CULIACÁN._ En un ambiente de calma y convivencia familiar, los padres de familia de Culiacán salieron este domingo a celebrar su día en los diferentes restaurantes del Centro, mientras algunos otros prefirieron estar en su hogar.
Desde las primeras horas de la mañana, el sector Centro mostró un rostro de tranquilidad, ideal para quienes decidieron iniciar el festejo fuera de casa.
Francisco Antonio Madrid Aispuro, quien se desempeña como transportista en la ciudad, compartió que la dinámica para este domingo consiste principalmente en una reunión en casa de su suegra, donde disfrutarán de una comida familiar que se extenderá hasta la noche.
Para él, el mensaje central en esta fecha es que los padres la pasen en armonía buscando disfrutar el Día del Padre a pesar de las circunstancias de los tiempos actuales.
“Principalmente que la pasemos en armonía, felicidad, tranquilidad, en gozo y muchas felicidades para todos los padres”, comentó.
Por su parte, Manuel Espinosa, trabajador de la construcción, inició su jornada con un desayuno individual antes de trasladarse a visitar a su progenitor.
Aunque tiene cinco hermanos, este año le tocó ser el único presente en la ciudad, ya que el resto de su familia no pudo asistir debido a compromisos laborales, pero compartió un mensaje para las familias.
“Que pasen el día con su papá a gusto, que lo disfruten mientras lo tiene uno”, señaló.
En las calles y puestos de comida del primer cuadro, se pudo observar la presencia de ciudadanos que, siguiendo la tradición, optaron por una salida tranquila en familia para desayunar o convivir.
El Día del Padre ha comenzado con normalidad y el disfrute de los momentos cotidianos, reafirmando que, para el padre culiacanense, el mejor regalo sigue siendo la compañía de sus seres queridos.