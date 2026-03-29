$!Celebran en Culiacán el Domingo de Ramos en la iglesia La Lomita

Con el inicio de los eventos religiosos de la Semana Santa, en la iglesia La Lomita se celebra el Domingo de Ramos, una festividad que marca el fin de la Cuaresma y conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén.
Para los habitantes de Culiacán, esta fecha no solo representa un acto litúrgico, sino una arraigada costumbre familiar de protección y devoción.
A las afueras de los recintos religiosos, la venta de palmas es el corazón de la festividad y Berenice, una de las comerciantes locales, comparte que su familia ha mantenido viva esta labor por más de 35 años en Culiacán.
Las piezas, elaboradas con palma de trigo traída desde Puebla, no son simples adornos y explicó que son representaciones de figuras sagradas como la Virgen María, Jesús, San Judas Tadeo y San Martín Caballero.
“La gente ya tiene la tradición y la costumbre de comprar la palma para la bendición del hogar”, compartió Berenice.
La comerciante detalló que el uso más común es colocarlas detrás de la puerta de entrada y renovarlas cada año para mantener la protección espiritual en sus casas.
Para los asistentes, como Oswaldo, un trabajador de sistemas que acudió en compañía de su familia, el significado va más allá de la compra del ramo.
“Es la tradición principal que empieza la Semana Santa y celebramos la llegada de Jesús a Jerusalén”, comentó Oswaldo.
A pesar de que algunos ciudadanos participan por inercia cultural, Oswaldo observa que la comunidad sigue muy adentrada en su fe.
“La mayoría sí tiene la voluntad de estar cerca de Dios”, afirmó.
Aunque la afluencia ha variado respecto a años anteriores, los comerciantes mantienen el optimismo y reportan ventas constantes.
Los puestos de palmas y trigo permanecerán instalados desde este domingo y durante toda la semana hasta el Domingo de Resurrección, en un horario de las 9:00 a 19:00 horas, invitando a toda la ciudadanía a sumarse a estas celebraciones religiosas.