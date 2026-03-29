$!Celebran en Culiacán el Domingo de Ramos en la iglesia La Lomita

Con el inicio de los eventos religiosos de la Semana Santa, en la iglesia La Lomita se celebra el Domingo de Ramos, una festividad que marca el fin de la Cuaresma y conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén.

Para los habitantes de Culiacán, esta fecha no solo representa un acto litúrgico, sino una arraigada costumbre familiar de protección y devoción.

A las afueras de los recintos religiosos, la venta de palmas es el corazón de la festividad y Berenice, una de las comerciantes locales, comparte que su familia ha mantenido viva esta labor por más de 35 años en Culiacán.

Las piezas, elaboradas con palma de trigo traída desde Puebla, no son simples adornos y explicó que son representaciones de figuras sagradas como la Virgen María, Jesús, San Judas Tadeo y San Martín Caballero.