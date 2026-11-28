Culiacán, Sinaloa.- Con el objetivo de promover valores como el respeto, disciplina y juego limpio a través de la convivencia entre familias y deportistas, el Instituto Senda del Río celebró la inauguración de la 26a Copa Senda “Juan Ustaran Escobedo”.

Desde las instalaciones del Instituto Senda se llevarán a cabo las competencias de béisbol, fútbol, voleibol y básquetbol, con la participación de colegios y clubes deportivos locales.

El evento comenzó con el desfile de las 15 instituciones educativas y deportivas y, posteriormente, se realizaron los honores a la bandera con la escolta oficial de Instituto Senda.

Una vez finalizado el acto solemne, se procedió a la presentación de la mesa del presídium, conformada por: la DDH Beatriz Adriana González Rodríguez, directora general del Instituto Senda; el Dr. Armando Díaz de León, presidente del Consejo Directivo de Senda; Ana Fabiola López, directora del Instituto Jean Piaget; Laura Sinagawa Martínez, subdirectora académica de Senda; Ana Nava Castañeda, subdirectora administrativa de Senda; el padre Daniel Zepeda; Flor de María Torróntegui e Iván Cuestas, presidentes de la Sociedad de Padres de Familia; y Vianey Barajas, coordinadora de Educación Física y Deportes de Senda.

También estuvieron presentes coordinadores de las áreas educativas de la misma institución, así como ex alumnos y padres de familia.

En su mensaje, la Directora de Senda, Beatriz González Rodríguez, agradeció la participación de cada uno de los colegios y clubes deportivos, mediante el recordatorio de que la Copa Senda busca fortalecer y unir a las comunidades educativas y promover una cultura de paz.

“Es un honor contar con su distinguida presencia y compartir esta celebración en la que buscamos fortalecer los vínculos entre nuestras comunidades educativas y sumar esfuerzos en la formación de generaciones que hagan de los valores la convivencia y la paz una forma de vida”, expresó.

De acuerdo con González Rodríguez, durante estos 26 años, la Copa Senda ha sido un puente de unión, respeto y aprendizaje entre las nuevas generaciones a través del deporte.

Asimismo, invitó a todos los deportistas a representar con orgullo a sus respectivos equipos, así como ser embajadores del juego limpio, recordando que cada partido es una oportunidad para demostrar la calidad deportiva y la excelencia humana.

Por su parte, el Presidente del Consejo Directivo, Armando Diaz de León se encargó de la declaratoria inaugural de las actividades deportivas y, en su discurso, dejó en claro que, ante el entorno complicado que atraviesa Culiacán, se necesita de jóvenes que sepan aprovechar las oportunidades que se les brinda para construir un mejor futuro.

“Necesitamos jóvenes comprometidos y preparados y con valores, vivimos tiempos muy difíciles, pero estoy convencido de que la educación, el deporte y la unión familiar son herramientas fundamentales para construir un mejor futuro”, afirmó.

Como parte de la tradición, se realizó el recorrido con la antorcha para el encendido del fuego que marca el inicio de la Copa Senda, acto seguido se llevaron a cabo los saques y patadas iniciales en cada una de las 4 disciplinas.